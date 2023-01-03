Sivasspor maçında cezası nedeniyle oynamayan orta saha oyuncusu Ankaragücü maçı öncesi ailevi nedenlerden dolayı ülkesine gitti. Gelişme sonrası Lucas Torerira Ankaragücü maçında yok mu? Lucas Torerira neden Uruguay'a gitti, merak edildi.

Galatasaray, Lucas Torreira'nın ailevi sağlık sebeplerinden ötürü Uruguay'a gittiğini ve Ankaragücü maçında kadroda yer almayacağını açıkladı. Lucas Torerira Ankaragücü maçında yok mu? Lucas Torerira neden Uruguay'a gitti? Lucas Torerira Ankaragücü maçında yok mu?

LUCAS TORERİRA ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YOK MU?

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık sebeplerinden ötürü bugün izinli olarak ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmamıştır." denildi.