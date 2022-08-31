Lucas Moura kimdir? Lucas Moursa kaç yaşında, nereli? Lucas Moura hangi takımda, hangi mevkii?

Tottenham'ın orta saha oyuncusu olan Lucas Moura şuan Galatasaray takımının gündeminde yer alıyor. 31 Ocak 2018 tarihinde Tottehham ile sözleşme imzalayan Lucas Moura şimdi ise sarı- kırmızılı ekiple sözleşme imzalamak üzere olduğu konuşuluyor. Taraftarlar ise Lucas Moura kimdir? Lucas Moura hangi takımda, hangi mevkii? Sorularına yanıt arıyor. Lucas Moura kimdir? Sorusuyla beraber Lucas Moura kaç yaşında, nereli? Lucas Moura hangi takımda ve hangi mevkiide oynuyor? Soruları da geliyor. İşte Galatasaray'ın gündeminde olan Lucas Moura hakkında merak edilenler.

LUCAS MOURA KİMDİR?

Premier Lig'de Tottenham Hotspur'da forma giyen Lucas Moura 13 Ağustos 1992 yılında doğmuştur. 30 yaşında olan futbolcu Brezilya'da doğmuştur. 35 kez Brezilya milli futbol takımında forma giyen oyuncu 4 gol kaydetti. Lucas millî takımla 2011 Copa América ve 2012 Yaz Olimpiyatları'nda mücadele etmiştir. Juventus'un alt yapısından gelen oyuncu 2010 yılında Sao Paulo takımına transfer oldu. Sao Paulo'nun şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Lucas Moura ilk sezonunda 4 gol ve 4 asist kaydetti. İkinci sezonda ise 60 maça çıktı ve 15 gol attı. 1 Ocak 2013 tarihinde ise 28.5 milyon Euro karşılığında Paris Saint- Germain takımına transfer olan oyuncunun adı şimdi ise Galatasaray takımı ile anılıyor. 1.72 cm boya sahip olan oyuncu orta sahada görev alıyor. 66 kilo olan Lucas Moura sağ ayağını kullanıyor. Tottenham'da bu sezon 19 maça çıkarken 6 asist ve 2 gol kaydetti.

LUCAS MOURA OYNADIĞI TAKIMLAR

2010- 2012 Sao Paulo

2013-2018 Paris- Saint Germain

2018- halen Tottenham Hotspur