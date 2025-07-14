ESPN'in haberine göre Galatasaray, Arjantinli golcü için İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile temasa geçti. Bu gelişmeyle birlikte futbolseverler, Lucas Beltran Galatasaray'a mı transfer oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Lucas Beltran kimdir? Lucas Beltran Galatasaray'a mı transfer oldu? İşte detaylar...

LUCAS BELTRAN KİMDİR?

Lucas Beltran, 29 Mart 2001 tarihinde Arjantin'in Córdoba şehrinde doğdu. Profesyonel futbol kariyerine River Plate altyapısında başlayan Beltran, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. Ardından Colon takımında kiralık olarak forma giydi ve burada gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

2023 yazında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Beltran, Avrupa kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Teknik kapasitesi yüksek, fiziksel olarak dirençli ve gol sezgisi kuvvetli bir forvet olan Lucas Beltran, Serie A'da çıktığı maçlarda da etkili performanslar sergiledi.

BELTRAN GALATASARAY'A MI TRANSFER OLACAK?

ESPN'in haberine göre Galatasaray, Arjantinli golcü için Fiorentina ile resmi temasa geçti. Tarafların, oyuncunun bonservis bedeli ve kişisel şartları konusunda pazarlıklara başladığı öğrenildi. Transfer sürecinde henüz anlaşma sağlanmasa da, Galatasaray'ın Beltran'ı kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük avantajı ise oyuncunun Avrupa kupalarında oynamak istemesi ve sarı-kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi fırsatını sunabilmesi olarak gösteriliyor.