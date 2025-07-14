Lucas Beltran hangi takımda oynuyor?

"Lucas Beltrán hangi takımda oynuyor?" sorusu, hem taraftarların hem de futbol gündemini yakından takip edenlerin Google'da sıkça sorduğu başlıklardan biri haline geldi. Peki, 24 yaşındaki Arjantinli golcü şu anda hangi kulüpte forma giyiyor? İşte detaylar...

LUCAS BELTRAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lucas Beltrán, 2023 yaz transfer döneminde Arjantin devi River Plate'ten, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'ya transfer olmuştur. Beltrán, Fiorentina ile uzun vadeli bir sözleşmeye imza atarak kariyerini Avrupa'da sürdürmeye başlamıştır. 2025 yılı itibarıyla hâlâ Fiorentina forması giymektedir.

LUCAS BELTRAN GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Son dönemde çıkan transfer haberlerine göre, Galatasaray'ın Lucas Beltrán ile ilgilendiği ve Fiorentina ile temasa geçtiği iddia edilmiştir. Ancak şu ana kadar resmi bir anlaşma sağlanmamış, oyuncu hala Fiorentina'nın kadrosunda yer almaktadır.

LUCAS BELTRAN KİMDİR?

Lucas Beltran, 29 Mart 2001 tarihinde Arjantin'in Córdoba şehrinde doğdu. Profesyonel futbol kariyerine River Plate altyapısında başlayan Beltran, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. Ardından Colon takımında kiralık olarak forma giydi ve burada gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

2023 yazında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Beltran, Avrupa kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Teknik kapasitesi yüksek, fiziksel olarak dirençli ve gol sezgisi kuvvetli bir forvet olan Lucas Beltran, Serie A'da çıktığı maçlarda da etkili performanslar sergiledi.