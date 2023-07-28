Lübnanlılar Türkiye'yi Yaz Tatili İçin Tercih Ediyor

Lübnanlılar yaz aylarında coğrafi ve kültürel yakınlık, vize muafiyeti ve uçak seferlerinin sıklığı dolayısıyla yurt dışı tatil rotası olarak Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye'ye 2022 yılında 272 bin 844 Lübnanlı turist ziyaret etti. Lübnanlıların yaz tatili için tercih ettiği destinasyonlar arasında Antalya, İstanbul, Bodrum ve Marmaris bulunuyor.

Lübnanlılar yaz aylarında coğrafi ve kültürel yakınlık, vize muafiyeti ve uçak seferlerinin sıklığı dolayısıyla yurt dışı tatil rotası olarak Türkiye'yi tercih ediyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfusu bulunan Doğu Akdeniz'in küçük ülkesi Lübnan'ın karadan komşusu İsrail ve Suriye. Lübnan'ın İsrail'i tanımaması ve Suriye'deki iç savaş nedeniyle Lübnanlıların karadan tatile gidebileceği bir ülke yok.

Bölgede Lübnanlıların coğrafi olarak yurt dışı tatiline gidebileceği en yakın ülke Türkiye.

Türkiye İstatistik Kurumunun paylaştığı verilere göre, 2022 yılında 272 bin 844 Lübnanlı turist Türkiye'yi ziyaret etti.

Her iki ülke arasında vize uygulamasının olmaması seyahatler için büyük kolaylık sağlıyor. Lübnan'ın tek havalimanı konumundaki Beyrut Uluslararası Havalimanı'ndan en kısa mesafe olan Adana'ya uçmak 1 saatten az süre alıyor.

Vize muafiyeti, coğrafi ve kültürel yakınlığın yanı sıra Beyrut'tan Türkiye'nin 5 farklı havalimanına günlük uçuşlar söz konusu.

Ayrıca Lübnanlılar özellikle aile tatili için Türkiye'nin kendilerine uygun olduğu kanaatinde.

Lübnanlılar bu yaz da Türkiye'yi tercih etti

Yaz aylarıyla birlikte turizm sektöründe yaşanan hareketlilik Lübnan medyasına da yansıyor.

Ülkenin en çok okunan gazetesi "An-Nahar" geçmiş yazlarda olduğu gibi bu yaz da Lübnanlıların yurt dışı tatili için en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu yazdı.

Lübnan Seyahat ve Turizm Acenteleri Derneği Başkanı Jean Abud, An-Nahar'a yaptığı açıklamada, birçok ülkenin farklı potansiyeli ve fırsatları olmasına rağmen Lübnanlıların bu yaz da yurt dışı tatili için Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

Ülkedeki acentelerden derlenen bilgilere göre Lübnanlıların yaz tatili için Türkiye'de tercih ettiği destinasyonların başında Antalya, İstanbul, Bodrum ve Marmaris geliyor.

"Ben yılda 3 defa Türkiye'yi ziyaret ediyorum"

Başkent Beyrut'ta AA muhabirinin mikrofon uzattığı Lübnanlılar, yurt dışı tatili için Türkiye'yi tercih etmelerinin birden çok sebebi olduğunu ifade etti.

Lübnanlı Muhammed Hasan, iki ülke arasında vize olmaması ve coğrafi yakınlığın Türkiye'yi tercih etmesindeki en önemli etken olduğunu söyledi.

Hasan, "Kültürel yakınlık ve Müslüman bir toplum olması da en önemli bir sebep. Aynı zamanda iklimi ve coğrafyası da Lübnan gibi. Gerçekten güzel bir ülke." dedi.

"Türkiye, birçok açıdan kendimize en yakın hissettiğimiz ülke"

Bir başka Lübnanlı Zuheyir Menteş ise coğrafi olarak seyahat edebilecekleri en yakın iki ülkenin Türkiye ve Suriye olduğunu dile getirdi.

Suriye'nin iç savaş nedeniyle Lübnanlılar için 2011'den beri bir tatil destinasyonu olmadığını belirten Menteş, geriye seçenek olarak en yakın ülke Türkiye'nin olduğunu dile getirdi.

Menteş, "Türkiye, sadece mesafe olarak değil birçok açıdan kendimize en yakın hissettiğimiz ülke. Ben yılda 3 defa Türkiye'yi ziyaret ediyorum. En çok uğradığım kent de İstanbul." diye konuştu.

"Yılın 4 mevsiminde de tatil yapılabilen ülkenin adı Türkiye"

Lübnanlı Visam Şabro ise yılın 4 mevsiminde de tatil yapılabilen ülkenin adının Türkiye olduğunu söyledi.

Şabro ayrıca iki ülke arasında 400 yıllık ortak bir tarihin olduğunu ifade etti.

Hadi Ahmed de Türkiye'de görülmesi gereken çok güzel yerler bulunduğunu, Avrupa ve Körfez ülkelerine kıyasla Lübnanlılar için Türkiye'de tatilin daha hesaplı olduğunu dile getirdi.

Beyrut'tan Türkiye'ye günde 14 uçak seferi

Beyrut Uluslararası Havalimanı'nın internet sitesindeki verilere göre, halihazırda Beyrut'tan Türkiye'nin 5 farklı havalimanına günlük 14 uçak seferi bulunuyor.

Beyrut'tan 4 farklı hava yolu şirketi ile İstanbul, Adana, Antalya, Milas-Bodrum ve Dalaman'daki havalimanlarına seferler düzenleniyor.

Lübnan'ın tek havalimanı konumundaki Beyrut Uluslararası Havalimanı'ndan günlük en çok seferin yapıldığı ülkelerin başında Türkiye geliyor.