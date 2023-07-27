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Lübnanlı turist Trabzon'da kayboldu

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TRABZON'a ailesiyle birlikte tatile gelen Lübnan uyruklu Rahef Affavire (17) 10 gün önce konakladıkları evden çıktıktan sonra dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

TRABZON'a ailesiyle birlikte tatile gelen Lübnan uyruklu Rahef Affavire (17) 10 gün önce konakladıkları evden çıktıktan sonra dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Tatil için ailesi ile Trabzon'a gelen Lübnan uyruklu Rahef Affavire, 17 Temmuz'da Çukurçayır Mahallesi'nde konakladıkları evden 'gezmeye gidiyorum' diyerek çıktı. Aile, geri dönmeyen kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kayıp turistin bulunması için çalışma başlattı.

TRABZON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Turizm

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