Lübnan ve Türkiye'nin coğrafi konumu, tarihi ve kültürel bağları ile birlikte oldukça önemli bir noktadadır. Lübnan, Orta Doğu'nun batısında, Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkedir. Lübnan Türkiye arası kaç km sorusunun cevabı merak ediliyor. Özellikle, son dönemde yaşanan İsrail saldırılarının ardından birçok kişi Lübnan'ın Türkiye'ye yakın olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı?

LÜBNAN TÜRKİYE ARASI KAÇ KM?

Lübnan ile Türkiye arasındaki mesafe, özellikle iki ülkenin sınır noktalarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Türkiye'nin en yakın noktası olan Hatay ili ile Lübnan arasındaki mesafe yaklaşık 90-100 kilometre civarındadır.

LÜBNAN TÜRKİYE'YE YAKIN MI?

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Türkiye'nin güney sınırındaki şehirlerden biri olan Antakya arasındaki mesafe ise yaklaşık 300 kilometre civarındadır. Bu mesafeler göz önünde bulundurulduğunda, Lübnan Türkiye'ye oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Özellikle Hatay bölgesi, Lübnan ile Türkiye arasında sıkça etkileşim ve ticaretin olduğu bir alan olarak dikkat çekmektedir.