Lübnan ordusu ve ordunun gücü son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Lübnan ordusu güçlü mü? Lübnan askeri gücü ne?

Lübnan ordusu güçlü mü? Lübnan askeri gücü ne?

Lübnan Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Peki, Lübnan ordusu güçlü mü? Lübnan askeri gücü ne?

LÜBNAN ASKERİ GÜCÜ NE?

Lübnan Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Lübnan Kara Kuvvetleri, Lübnan Hava Kuvvetleri ve Lübnan Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.

Lübnan Kara Kuvvetleri Envanteri /Sayısı

Tanklar : 295

Zırhlı Savaş Araçları: 3.796

Kundağı Motorlu Silahlar : 12

Çekili Topçular: 226

Çoklu Roketatarlar: 30

Lübnan Hava Kuvvetleri Envanteri /Sayısı

Toplam Uçaklar : 62

Av-Önleme Uçaklar ı: 0

Nakliye Uçakları : 0

Eğitim Uçakları: 8

Helikopterler : 48

Saldırı Helikopterleri : 0

Lübnan Deniz Kuvvetleri Envanteri Sayısı

Toplam Donanma Gücü : 57

Uçak Gemisi : 0

Destroyer : 0

Korvert : 0

Denizaltı : 0

Sahil Güvenlik Botu : 12

Mayın Gemileri: 0