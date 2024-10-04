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Lübnan müslüman mı? Lübnan'ın dini ne, hristiyan mı?

Lübnan müslüman mı? Lübnan'ın dini ne, hristiyan mı?
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Lübnan'ın nüfusu tahminen 7 milyon civarıdır. Lübnan %93 Arap nüfusuyla etnik açıdan homojen bir ülkedir. Araplar; Lübnanlı Arapları, Filistinli mültecileri, Suriyelileri ve başka göçmen Arap cemiyetleri de içine alır. Peki, Lübnan müslüman mı? Lübnan'ın dini ne, hristiyan mı?

Lübnan müslüman mı? Lübnan'ın nüfusu tahminen 7 milyon civarıdır. Lübnan %93 Arap nüfusuyla etnik açıdan homojen bir ülkedir. Araplar; Lübnanlı Arapları, Filistinli mültecileri, Suriyelileri ve başka göçmen Arap cemiyetleri de içine alır. Peki, Lübnan müslüman mı? Lübnan'ın dini ne, hristiyan mı? İşte yanıtı...

LÜBNAN MÜSLÜMAN MI?

Lübnan'da halkın çoğunluğu Müslümandır. İç savaştan önce Lübnan'da Hristiyanların ve Müslümanların sayısı hemen hemen eşitti. Şimdi Müslümanlar çoğunlukta ve Müslüman nüfus içinde de artık Sünni çoğunlukta.

Halkın tahminen %54'si Müslüman, %40.4'u Hristiyan, %5.6'ü ise Dürzi. Fakat 1932 yılından beri nüfus sayımı yapılmadığından ve halkın dini kimliği sorulmadığından ve Lübnan İç Savaşından dolayı oluşan göç ve demografik değişiklikten, dolayı Hristiyanların sayısı hızla azalmıştır ve Müslümanların sayısı hızla artmıştır. Hristiyanlar hem nüfus ve hem de oran olarak azalmaya devam etmektedir.

LÜBNAN DİNİ NEDİR?

Lübnan, Batı Asya ve Akdeniz'deki dinsel açıdan en çeşitli ülkedir. Farklı dinlerin ve dini mezheplerin göreceli büyüklükleri hassas bir konu olmaya devam ettiğinden, 1932'den beri ulusal bir nüfus sayımı yapılmamıştır. Devlet tarafından tanınan 18 dini mezhep vardır (4'ü Müslüman, 12'si Hristiyan, 1'i Dürzi ve 1'i Yahudi).

Lübnan müslüman mı? Lübnan'ın dini ne, hristiyan mı?

Lübnan İstatistik firması tarafından yürütülen demografik bir araştırma, nüfusun yaklaşık %27'sinin Sünni, %27'sinin Şii, %21'inin Maruni, %8'inin Rum Ortodoks, %5'inin Dürzi, %5'inin Melkani ve %1'inin Protestan olduğunu ortaya çıkardı. Kalan % 6'sı çoğunlukla Lübnan'ın yerli olmayan küçük Hristiyan mezheplerine aittir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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