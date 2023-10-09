Orta Doğu'da, Asya kıtasının batısında yer alan Lübnan, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan bir Akdeniz ülkesidir. Kuzey ve doğuda Suriye, doğuda İsrail ile komşu olan Lübnan'ın batısı Akdeniz ile çevrilidir. Başkenti Beyrut olan ülkenin para birimi Lübnan Lirası'dır. 1943'te bağımsızlığını kazanan Lübnan, 1975-1990 yılları arasında iç savaş yaşamıştır. Dağlık bir topoğrafyaya sahip olan Lübnan'ın nüfusu yaklaşık 6.8 milyondur. Lübnan hangi yarım kürede ve kıtada?

Lübnan hangi yarım kürede ve kıtada? Lübnan'ın konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Lübnan, Orta Doğu'da bulunan ve coğrafi olarak Asya kıtasının batısında yer alan küçük bir ülkedir. Bu güzel Akdeniz ülkesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınır. Ülkede Arapça ve Fransızca konuşulurken, İslam ve Hristiyanlık başta olmak üzere çeşitli dini inançlar bulunmaktadır. Şimdi, Lübnan'ın konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim.

LÜBNAN HANGİ YARIM KÜREDE VE KITADA?

Lübnan, kuzeyde Suriye, doğuda Suriye ve İsrail ile komşu olup, batıda Akdeniz Denizi ile sınırları belirlenmiştir. Başkenti ve en büyük şehri Beyrut'tur. Ülke, resmi olarak Lübnan Cumhuriyeti olarak adlandırılır ve para birimi Lübnan Lirası'dır (LBP).

Lübnan'ın tarihi zengin ve karmaşıktır. Antik Fenikelilerin izlerine kadar uzanır ve birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. 1943 yılında bağımsızlığını kazanan Lübnan, 1975-1990 yılları arasında iç savaş yaşadıktan sonra yeniden istikrar kazandı.

Lübnan'ın haritasına baktığınızda, ülkenin dağlık bir topoğrafyaya sahip olduğunu görebilirsiniz. Lübnan Dağları ülkenin merkezini oluşturur ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanır. Lübnan, Akdeniz'in doğu sahilinde yer alır ve Akdeniz iklimi etkisi altındadır.

Lübnan'ın nüfusu yaklaşık olarak 6.8 milyon kişiden oluşur. Resmi dili Arapça'dır, ancak Fransızca da yaygın olarak konuşulur. Ülkenin nüfusu çeşitli etnik ve dini grupları içerir. Lübnan'da İslam ve Hristiyanlık başta olmak üzere çeşitli dini inançlar bulunur.

KÜNYE

Nüfus: 6,2 milyon civarında (2017 tahmini)

Etnik yapı: Yüzde 95 Arap, yüzde 2 Ermeni

Yüzölçümü: 10 bin 400 kilometrekare

Dil: Resmi dil Arapça ancak halkın ekseriyeti Fransızca ve İngilizce konuşabiliyor. Lübnan, Fransızca konuşan ülkeler topluluğu (Frankofon) içinde yer alıyor.

Din: Yüzde 54 Müslüman, yüzde 40,5 Hristiyan, yüzde 5,6 Dürzi.

Para Birimi: Lübnan Livre

Sonuç olarak, Lübnan, Orta Doğu'nun gözde destinasyonlarından biridir. Coğrafi konumu, tarihi kalıntıları ve zengin kültürel mirası ile bu ülke, tarih meraklıları ve doğa severler için cazip bir seyahat noktasıdır. Lübnan'ın tarihi şehirleri, antik siteleri ve muhteşem manzaraları ziyaretçilere keşfedilecek birçok şey sunar.