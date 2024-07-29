Lübnan askeri gücü 2024! Lübnan'ın askeri gücü ne kadar, kaç askeri ve savaş uçağı var?

Lübnan askeri gücü! Orta Doğu'daki son gelişmelerin ardından Lübnan'ın askeri gücü ne kadar merak edildi. Peki, Lübnan'ın kaç askeri ve savaş uçağı var? Lübnan asker sayısı ve savaş uçağı sayısı araştırılıyor. İşte, Lübnan askeri gücü 2024 haberimizde...

LÜBNAN'IN ASKERİ GÜCÜ

Lübnan Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvettir. Lübnan Kara Kuvvetleri, Lübnan Hava Kuvvetleri ve Lübnan Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.

Lübnan etkin asker sayısı: 132.000

Lübnan rezerve personel sayısı: 280.700

Lübnan Kara Kuvvetleri Envanteri

Tanklar: 295

Zırhlı Savaş Araçları: 3.796

Kundağı Motorlu Silahlar: 12

Çekili Topçular: 226

Çoklu Roketatarlar: 30

Lübnan Hava Kuvvetleri Envanteri

Toplam Uçaklar: 62

Av-Önleme Uçakları: 0

Nakliye Uçakları: 0

Eğitim Uçakları: 8

Helikopterler: 48

Saldırı Helikopterleri: 0

Lübnan Deniz Kuvvetleri Envanteri