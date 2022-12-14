Dünya Kupası'nda kameralar tribünleri gösterirken Brezilyalı bir kadın taraftar güzelliğiyle büyülemişti. Güzelliği ile kısa sürede sosyal medyada gündem olan isim merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları, hayran oldukları güzel taraftarın kimliğini ortaya çıkardı. Peki, Luana Meireles kimdir? Dünya Kupası Luana Meireles kaç yaşında, nereli? Luana Meireles instagram hesabı ne?

Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya büyük hayal kırıklığı yarattı. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettikleri Brezilya maçlarının sona ermesinin ardından, Sambacılar'la ilgili akılda sadece bir kişi kaldı, o da güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı bir taraftar. Peki, Luana Meireles kimdir? Dünya Kupası Luana Meireles kaç yaşında, nereli? Luana Meireles instagram hesabı ne?

LUANA MEİRELES KİMDİR?

Sosyal medya kullanıcıları Brezilyalı kadın taraftarın kim olduğunu ortaya çıkardı. Adının Luana Meireles olduğu öğrenilen taraftarın, doktor olduğu ortaya çıktı. 31 yaşında olan Meireles, tıp eğitimini diş alanında yaparken daha sonra yüz estetiğine yönelmiş. Kırışıklar, botoks, dudak ve çene dolgusu ile diş estetiği ile ilgili çalışan Meireles'in Sao Paulo'da da olmak üzere 3 kliniği bulunuyor. Güzel taraftarın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda parmağındaki tek taş yüzük dikkat çekiyor.