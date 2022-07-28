Kim Min-Jae'nin ardından stoper arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Fenerbahçe, iddiaya göre Marsilya'nın Brezilyalı oyuncusu Luan Peres ile anlaşmaya vardı. Gelişme sonrası Luan Peres kimdir, Luan Peres kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı merak edildi.

LUAN PERES KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Temmuz 1994

(28yaşında),

São Paulo, São Paulo, Brezilya

Luan Peres Petroni, bilinen adıyla Luan Peres, Fransız kulübü Marsilya için oynayan Brezilyalı bir futbolcu. Ağırlıklı olarak defans oyuncusu olarak, sol bek olarak da oynayabilir