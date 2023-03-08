Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimizde 4 eksik var. Peki, Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski neden yok? Fenerbahçe Sevilla kadrosunda kimler eksik, neden yoklar?

Fenerbahçe Sevilla maçı bugün mü, yarın mı? Fener UEFA maçı ne zaman?

TFF'yi köşeye sıkıştırdı! Mehmet Demirkol'dan Bursa-Amed ve Kayseri-F.Bahçe maçlarıyla ilgili can alıcı sorular

Teklifleri bir bir elemişti! İsmail Kartal eski takımıyla Süper Lig'e dönüyor

Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski neden yok? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimizde 4 eksik var. Peki, Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski neden yok? Fenerbahçe Sevilla kadrosunda kimler eksik, neden yoklar? Detaylar...

FENERBAHÇE KADROSUNDA KİMLER YOK?

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın akşam deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-Lacivertlilerde Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski kadroda yer almadı.

4 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.

OOSTERWOLDE İLE SAMET AKAYDIN KADRODA

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen 2 futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecekler.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan futbolcular;