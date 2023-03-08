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Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski neden yok? Fenerbahçe Sevilla kadrosunda kimler eksik, neden yoklar?

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Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski neden yok? Fenerbahçe Sevilla kadrosunda kimler eksik, neden yoklar?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimizde 4 eksik var. Peki, Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski neden yok? Fenerbahçe Sevilla kadrosunda kimler eksik, neden yoklar?

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Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski neden yok? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimizde 4 eksik var. Peki, Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski neden yok? Fenerbahçe Sevilla kadrosunda kimler eksik, neden yoklar? Detaylar...

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın akşam deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-Lacivertlilerde Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen 2 futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecekler.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan futbolcular;

  • Altay Bayındır
  • İrfan Can Eğribayat
  • Osman Ertuğrul Çetin
  • Attila Szalai
  • Samet Akaydın
  • Jayden Oosterwolde
  • Serdar Aziz
  • Bright Osayi-Samuel
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Willian Arao
  • İsmail Yüksek
  • Miguel Crespo
  • Miha Zajc
  • Mert Hakan Yandaş
  • Lincoln Henrique
  • Arda Güler
  • Emre Mor
  • İrfan Can Kahveci
  • Diego Rossi
  • Michy Batshuayi
  • Enner Valencia
  • Joao Pedro
  • Joshua King
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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