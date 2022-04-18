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<3 ne demek? <3 ne anlama gelir?

Haberler.com - Gündem
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<3 ne demek? <3 ne anlama gelir?

Sosyal medyada özellikle sıklıkla karşılaştığımız ifadeler ve kodları merak ediliyor. Genellikle WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında da kullanılan <3 ifadesinin ne anlama geldiğini haberimizde açıkladık. Peki <3 ne demek? <3 ne anlama gelir?

<3 ne demek? Sosyal medyada özellikle sıklıkla karşılaştığımız ifadeler ve kodları merak ediliyor. Genellikle WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında da kullanılan <3 ifadesinin ne anlama geldiğini haberimizde açıkladık. Peki <3 ne demek? <3 ne anlama gelir? İşte detaylar...

<3 NE DEMEK?

<3 ifadesi kalp işareti anlamına gelmektedir. Klavyeden <3 yazan birisi sağa doğru dönük kalp işareti oluşturmuş olur. Bazı uygulamalarda "<3" kalp işaretinin kodudur. Size <3 atan birisi size sevgisini, aşkını ifade etmek için <3 ifadesini atmaktadır.

<3 GÖSTERİMİ

<3 ne demek? <3 ne anlama gelir?<3

<3 ne demek? <3 ne anlama gelir?

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