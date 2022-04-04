LPG zam var mı? SON DAKİKA! 4 Nisan LPG'ye zam gelecek mi? LPG ne kadar oldu? LPG'ye zam kararı!

LPG'ye zam haberinin gündeme düşmesi üzerine binlerce vatandaş LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? sorularına yanıt arıyor. Sizler için LPG'ye ne kadar zam yapıldı? sorularını araştırıyor. Peki, LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? LPG ne kadar oldu? LPG'ye zam kararı! detaylarını araştırdık. İşte ayrıntılar haberimizde...

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.22 TL/ LT

11.22 TL/ LT İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.01 TL/ LT

11.01 TL/ LT Ankara LPG fiyatı: 11.23 TL/ LT

11.23 TL/ LT İzmir LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

11.03 TL/ LT Bursa LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

11.03 TL/ LT Antalya LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

11.13 TL/ LT Konya LPG fiyatı: 11.25 TL/ LT

11.25 TL/ LT Adana LPG fiyatı: 11.07 TL/ LT

4 NİSAN LPG ZAM VAR MI?

4 Nisan tarihi itibariyla LPG'ye zam kararı haberi henüz gelmedi. Fakat zam geleceği yönünde bir beklenti vardır. Zam haberi açıklandığında haberimizde ilerleyen saatlerde yer alacaktır.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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