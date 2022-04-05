LPG zam mı oldu? 5 Nisan 2022 LPG kaç TL oldu? GÜNCEL OTOGAZ LPG fiyatları ne kadar?

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere oto gaza 63 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 12,11 liraya, Ankara'da 11,99 liraya, İzmir'de ise 11,98 liraya satılmaya başlandı. LPG zam mı oldu? 5 Nisan 2022 LPG kaç TL oldu? GÜNCEL LPG fiyatları ne kadar?

5 NİSAN 2022 LPG KAÇ TL OLDU?

Fiyat artışının ardından oto gazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara'da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir'de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan, dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre, Mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

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