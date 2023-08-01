Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri ise arama motorlarında LPG zam gelecek mi? Benzin zam ne zaman gelecek? Motorin, benzin, LPG fiyatları güncel! araması yaptı.

LPG zam gelecek mi? Benzin zam ne zaman gelecek? araştırılıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araba sahiplerinin gündeminde yer alan benzin, motorin fiyatları ise merak ediliyor. Peki, LPG zam gelecek mi? Benzin zam ne zaman gelecek? Motorin, benzin, LPG fiyatları güncel!

LPG ZAM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol varil fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle artmaya devam ediyor. Motorine bu gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam geldi.

İSTANBUL'DA 36 LİRA 42 KURUŞTAN SATILACAK

Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 42 kuruş, Ankara'da 36 lira 9 kuruş, İzmir'de ise 37 lira 7 kuruş oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.