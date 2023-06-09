9 Haziran akaryakıt zamları! Güncel Akaryakıt fiyatları listesi!

Döviz kurundaki artış pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren fiyatlar değişti. Peki, 9 Haziran Cuma akaryakıt zamları ne kadar oldu? Güncel Akaryakıt fiyatları listesi!