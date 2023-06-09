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9 Haziran akaryakıt zamları! Güncel Akaryakıt fiyatları listesi!

9 Haziran akaryakıt zamları! Güncel Akaryakıt fiyatları listesi!

Gündem Haberleri

Döviz kurundaki artış pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren fiyatlar değişti. Peki, 9 Haziran Cuma akaryakıt zamları ne kadar oldu? Güncel Akaryakıt fiyatları listesi!

Döviz kurunda hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dolar pazartesiden bu yana 2 lira fazladan yükseldi. Kurdaki yükseliş akaryakıta üçlü zam geldi. İşte, 9 Haziran Cuma akaryakıt zamları! Güncel Akaryakıt fiyatları listesi!

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

• Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 23 lira 99 kuruşa, Ankara'da 24 lira 36 kuruşa, İzmir'de 24 lira 38 kuruşa yükseldi.

• Motorinin fiyatı İstanbul'da 22 lira 16 kuruşa, Ankara'da 22 lira 56 kuruşa, İzmir'de 22 lira 67 kuruşa çıktı.

• Oto gazın fiyatı ise İstanbul'da 10 lira 74 kuruşa, Ankara'da 10 lira 67 kuruşa, İzmir'de 10 lira 52 kuruşa yükseldi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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