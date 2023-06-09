LPG'ye zam mı geldi? 9 Haziran LPG (Otogaz) kaç TL oldu?

Döviz kurundaki artış pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren fiyatlar değişti. Peki, LPG'ye zam mı geldi? 9 Haziran LPG kaç TL oldu?