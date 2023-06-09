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LPG'ye zam mı geldi? 9 Haziran LPG (Otogaz) kaç TL oldu?

LPG'ye zam mı geldi? 9 Haziran LPG (Otogaz) kaç TL oldu?

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Döviz kurundaki artış pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren fiyatlar değişti. Peki, LPG'ye zam mı geldi? 9 Haziran LPG kaç TL oldu?

Akaryakıta üçlü zam! Tabeladaki değişim araç sahiplerine kontak kapattırırAkaryakıta üçlü zam! Tabeladaki değişim araç sahiplerine kontak kapattırır

Döviz kurunda hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dolar pazartesiden bu yana 2 lira fazladan yükseldi. Kurdaki yükseliş akaryakıta üçlü zam geldi. Peki, LPG'ye zam mı geldi? 9 Haziran LPG kaç TL oldu?

LPG'YE ZAM MI GELDİ?

• Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 23 lira 99 kuruşa, Ankara'da 24 lira 36 kuruşa, İzmir'de 24 lira 38 kuruşa yükseldi.

• Motorinin fiyatı İstanbul'da 22 lira 16 kuruşa, Ankara'da 22 lira 56 kuruşa, İzmir'de 22 lira 67 kuruşa çıktı.

• Oto gazın fiyatı ise İstanbul'da 10 lira 74 kuruşa, Ankara'da 10 lira 67 kuruşa, İzmir'de 10 lira 52 kuruşa yükseldi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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