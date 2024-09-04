LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi?

LPG'ye zam geldi mi? Geçen hafta benzinde 1 lira 46 kuruşluk, motorinde ise 79 kuruşluk indirim yapılmıştı. Ancak bu düşüş kısa sürdü ve akaryakıtta bir kez daha fiyat artışı yaşandı. Peki, LPG'ye zam geldi mi? Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İşte akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman? Detaylar haberimizde...

LPG'YE ZAM GELDİ Mİ?

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaza 1,30 TL'lik zam yapıldı.

Geçtiğimiz hafta benzinde 1 lira 46 kuruşluk, motorinde ise 79 kuruşluk indirim yapılmıştı. Ancak bu düşüş kısa sürdü. Akaryakıtta bir kez daha fiyat artışı yaşandı. Gece yarısından geçerli olmak üzere Otogaz grubuna 1,30 TL zam geldi. Gece yarısından geçerli olmak üzere Otogaz grubuna 1,30 TL zam geldi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.19 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.62 TL

Motorin litre fiyatı: 43.62 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.08 TL

Motorin litre fiyatı: 44.13 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.