Döviz kurundaki artış pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren fiyatlar değişti. Daha sonrasında LPG'ye zam geldi mi? Sorusu gündemdeki yerini aldı ve araştırılmaya başlandı. Peki, LPG'ye zam geldi mi? LPG'ye zam var mı? 9 Haziran LPG (Otogaz) kaç TL oldu? Güncel otogaz fiyatları!

Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Döviz kurunda hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dolar pazartesiden bu yana 2 lira fazladan yükseldi. Kurdaki yükseliş akaryakıta üçlü zam geldi. Yapılan zamların ardından birçok farklı platformda konuya ilişkin detaylar merak edildi ve arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Peki, LPG'ye zam geldi mi? LPG'ye zam var mı? 9 Haziran LPG (Otogaz) kaç TL oldu? Güncel otogaz fiyatları!

LPG'YE ZAM GELDİ Mİ?

Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 23 lira 99 kuruşa, Ankara'da 24 lira 36 kuruşa, İzmir'de 24 lira 38 kuruşa yükseldi.

Motorinin fiyatı İstanbul'da 22 lira 16 kuruşa, Ankara'da 22 lira 56 kuruşa, İzmir'de 22 lira 67 kuruşa çıktı.

Oto gazın fiyatı ise İstanbul'da 10 lira 74 kuruşa, Ankara'da 10 lira 67 kuruşa, İzmir'de 10 lira 52 kuruşa yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, birçok benzin istasyonunda kuyrukların oluşmasına neden oldu. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, gece yarısından önce istasyonlara akın etti.