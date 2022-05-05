LPG'ye indirim var mı? SON DAKİKA! 5 Mayıs Otogaz indirim var mı? LPG'ye indirim geldi mi, gelecek mi? LPG indirim son dakika haberleri!

LPG indirim var mı? LPG'ye indirim ne zaman? Sosyal medyada gündem konusu olan motorin fiyatlarının artacağı otogaz fiyatlarına ise indirim geleceği yönündeki tartışmaların sonucu LPG'li araç sahipleri LPG'ye indirim var mı? Otogaz indirim var mı? LPG'ye indirim geldi mi, gelecek mi? LPG indirim ne zaman sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki, LPG indirim son dakika haberi var mı? İşte LPG fiyatları!

LPG İNDİRİM GELDİ Mİ?

5 Mayıs itibariyla LPG'ye indirim henüz gelmedi. Fakat LPG'ye indirim geleceği yönünde bir beklenti var. LPG'ye indirimin bu gece veya yarın geleceği bekleniyor. LPG'ye indirim gelmesi durumunda haberimizde ilerleyen saatlerde güncelleme yapılacaktır.

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.86 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.64 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.88 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.77 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.89 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.71 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 111 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 111,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım teklifi etkili oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltmanın kolay olmayacağını belirterek, "Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." dedi.

Rus petrolü alımının, küresel piyasalar üzerindeki etkisi en aza indirilerek düzenli ve aşamalı biçimde sonlandırılacağını ifade eden von der Leyen, "Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dün yüzde 4 yükseliş gösteren Brent petrolün varil fiyatı, bugün de yükselişini sürdürdü. Uzmanlar, AB'nin hamlesinin petrol piyasaları için "oyun değiştirici" olabileceğini değerlendirirken, Birliğin, enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde çok kısıtlı bir sürede alternatif tedarik kaynakları bulmakta zorlanacağını düşünüyor.

Piyasalar OPEC toplantısına odaklandı

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan artış ise talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,3) artarak yaklaşık 415 milyon 700 bin varil oldu. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 167 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 200 bin varil (yüzde 1) azalışla 228 milyon 600 bin varil oldu.

Öte yandan, piyasalar, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. Grubun, haziran ayında da günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına devam etmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 111,96 ile 112,59 dolar aralığının direnç, 109,02 ile 108,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

05.05.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 20,33 TL

Gazyağı TL/lt: 21,02 TL

Motorin TL/lt: 22,02 TL

TL/lt: 22,02 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,07 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,14 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,40 TL

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 5 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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