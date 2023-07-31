LPG'li otomobil alev alev yandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde LPG'li bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi olarak LPG borusundan çıkan gaz tespit edildi.
LPG'li otomobil alev alev yandı
KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde LPG'li otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahit Özdemir'in kullandığı 06 HK 915 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümü bir anda alev aldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürülüğü ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Su ve köpükle yapılan soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, yangının LPG borusundan çıkan gazdan kaynaklandığı tespit edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.