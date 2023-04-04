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LPG indirim mi oldu? İndirim sonrası OTO Gaz kaç TL oldu?

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta büyük bir indirim geldi. Oto gazın fiyatı 2 lira 12 kuruş birden düştü. Peki, LPG indirim mi oldu? İndirim sonrası OTO Gaz kaç TL oldu?

Oto gaza büyük indirim! Fiyat 10 lira seviyelerine gerilediOto gaza büyük indirim! Fiyat 10 lira seviyelerine geriledi
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyorBu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren oto gaza 2 lira 12 kuruş indirim geldi. Böylece oto gazın fiyatı İstanbul'da 10 lira 25 kuruşa, Ankara'da 10 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 30 kuruşa geriledi. LPG indirim mi oldu? İndirim sonrası OTO Gaz kaç TL oldu?

İndirimin ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 10 lira 25 kuruşa, Ankara'da 10 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 30 kuruşa geriledi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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