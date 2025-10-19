Haberler

Louvre Müzesi soyuldu mu, Napolyon'un kolyesini kim çaldı? Louvre Müzesi nerede?

Louvre Müzesi soyuldu mu, Napolyon'un kolyesini kim çaldı? Louvre Müzesi nerede?
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Paris'in simgelerinden biri olan ve günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi'nde büyük bir hırsızlık yaşandığını açıkladı. Bakan, müzenin güvenlik gerekçesiyle bugün ziyaretçilere kapatıldığını belirtti.

Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleşen olayda, maskeli soyguncular Napolyon ve İmparatoriçe Josephine'e ait koleksiyondan 9 değerli mücevheri yalnızca 7 dakikada çaldı. Hırsızlar, müzeden motosikletle hızla uzaklaşırken, yetkililer olayla ilgili soruşturmayı başlattı.

LOUVRE MÜZESİ'NDE HIRSIZLIK ŞOKU

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve dünyaca ünlü sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapan Louvre Müzesi'nde hırsızlık paniği yaşandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, müzede soygun gerçekleştiğini doğrularken, sosyal medya hesabından "Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Müze ekibi ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturma devam ediyor" açıklamasını yaptı.

NAPOLYON'UN MÜCEVHERLERİ HEDEFTEYDİ

Fransız basını, sabah saatlerinde müze açıldıktan kısa süre sonra üç maskeli kişinin zorla içeri girdiğini ve 9 değerli mücevheri çaldığını duyurdu. Hırsızların olay yerinden motosikletle uzaklaştığı belirtildi.

Soyguncular, pencereleri kırarak Fransız kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Galerie d'Apollon'a yöneldi. Napolyon ve İmparatoriçe Josephine koleksiyonuna ait kolye, broş ve taç gibi 9 mücevher parçasını alarak olay yerinden ayrıldılar.

SOYGUN SADECE 7 DAKİKA SÜRDÜ

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, çalınan mücevherlerin paha biçilemez olduğunu belirtti. Bakan, üç veya dört kişinin müzede bulunan Galerie d'Apollon'daki sergilerden değerli parçaları aldığını ve soygunun yalnızca 7 dakika içinde gerçekleştiğini açıkladı.

MÜZE ZİYARETE KAPATILDI

Louvre Müzesi, Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Müze yönetimi, olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle bugünkü ziyaretlerin iptal edildiğini duyurdu.

BULUNAN MÜCEVHERLERİN DURUMU

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, çalınan mücevherlerden birinin soygun alanına yakın bir yerde bulunduğunu açıkladı. Bakan, parçanın "inceleme altında" olduğunu belirterek, hırsızların profesyonel bir şekilde, şiddet kullanmadan ve paniğe kapılmadan hareket ettiğini vurguladı. Bulunan parçanın tam olarak hangi mücevher olduğu ise henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
