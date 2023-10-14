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Louvre Müzesi'nde ne oldu? Louvre Müzesi bomba ihbarı! Paris Louvre Müzesi neden tahliye edildi?

Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde ne oldu araştırılmaktadır. Louvre müzesi neden tahliye edildi merak konusu oldu. Peki, Louvre Müzesi'nde ne oldu? Paris Louvre Müzesi neden tahliye edildi? İşte detaylar...