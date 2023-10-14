Louvre Müzesi'nde ne oldu? Louvre Müzesi bomba ihbarı! Paris Louvre Müzesi neden tahliye edildi?
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Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde ne oldu araştırılmaktadır. Louvre müzesi neden tahliye edildi merak konusu oldu. Peki, Louvre Müzesi'nde ne oldu? Paris Louvre Müzesi neden tahliye edildi? İşte detaylar...
Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi, tahliye edilerek kapatıldı. Louvre Müzesi neden kapatıldı merak konusu oldu. Arama motorlarında Paris Louvre Müzesi'nde meydana gelen olay sorgulatılıyor. Peki, Louvre Müzesi'nde ne oldu? Louvre Müzesi bomba ihbarı! Paris Louvre Müzesi neden tahliye edildi? Detaylar haberimizde...
LOUVRE MÜZESİ'NDE NE OLDU?
Gazze'deki olaylarda İsrail'e desteğini açıklayan Fransa'da başkent Paris'teki Louvre Müzesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Müze güvenlik gerekçeleri nedeniyle kapılarını bugün için kapatırken, rezervasyon yaptıranların bilet ücretinin iade edileceği belirtildi.
PARİS LOUVRE MÜZESİ NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?
Paris'teki Louvre Müzesince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, müzenin güvenlik gerekçesiyle bugün kapılarını kapattığı bildirildi. Açıklamada, müzeye ziyarette bulunmak için rezervasyon yaptıranların bilet ücretinin iade edileceği belirtildi.