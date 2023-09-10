Lotus, 2024 Emeya Elektrikli Süper Otomobilini Tanıttı

Lotus, yaklaşık 1.000 beygir gücüne sahip ve üç saniyeden kısa sürede 100 km/h hıza ulaşan Emeya elektrikli süper otomobilini tanıttı. Emeya'nın özellikleri ve rekabet edeceği modeller hakkında bilgiler verildi.

Lotus, yaklaşık 1.000 beygir gücüne sahip ve üç saniyeden kısa sürede 100 km/h hıza ulaşan "dört kapılı" bir sedan olan 2024 Emeya elektrikli süper otomobilini tanıttı. Lotus, Grand Tourer'ın (kısaca GT, uzun yol için tasarlanan yüksek performanslı otomobillere denir) "dünyadaki en hızlı GT'lerden biri" olduğunu iddia ediyor ancak bu iddiayı kabul etmeden önce bazı tarafsız testlere göz atmak gerek.

Audi ve Porsche rakibi Lotus Emeya nasıl bir GT?

Emeya, 155 km/h azami hızı ve 2,8 saniyede sıfırdan 100 km/h hıza ulaşmasıyla ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor. 2024'ün başlarında üretime girdiğinde Emeya'nın, Audi E-tron GT ve Porsche Taycan gibi diğer lüks spor otomobillerle rekabet etmesi bekleniyor. Lotus, pil kapasitesi veya menzil gibi önemli özellikleri henüz açıklamadı. Ancak bu konuda belirli tahminler var.

Lotus Emeya resmi tanıtım videosu

Şirket, Emeya'nın, EPA tarafından tahmin edilen yaklaşık 500 km menzile sahip olan Lotus'un ilk EV'si Eletre SUV'ye "genel olarak benzer" olacağını söyledi. Çift motorlu kurulumu göz önüne alındığında, bu araç muhtemelen 100kWh kullanılabilir gücü aşan bir pil paketine sahip. Emeya'nın bataryası ve menzili ile ilgili daha fazla bilginin bu yılın dördüncü çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.

Lotus, Emeya'nın 350kW'a kadar DC hızlı şarjı kabul edebileceğini söylüyor; bu da yaklaşık beş dakikalık şarjla yaklaşık 150 km menzil anlamına geliyor. Güç aktarma organının 985 Nm tork ile 905 beygir gücüne kadar üretmesi bekleniyor. Aerodinamik tasarımın menzili artırması, verimliliği ve yol tutuşunu iyileştirmesi amaçlanıyor. Aktif arka difüzör, otomobilin altındaki hava akışını kontrol edecek.

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Hava akışından bahsetmişken, 296 mm genişliğindeki spoylerin (Eletre'dekinden 100 mm daha geniş) 215 kg'dan fazla net yere basma kuvveti sunduğu belirtiliyor. Bu, aktif arka difüzörle birleştiğinde, yüksek hızlarda son derece istikrarlı bir kullanım sağlıyor. Yani Lotus, aerodinamik anlamda çok gelişmiş bir araba ile karşımızda.

Çinli Geely'nin sahibi olduğu Lotus, elektrik çağına göre kendini yeniden keşfetme sürecinde. Emeya, Lotus'un önümüzdeki dört yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı; bir spor araba, bir coupe-sedan ve bir SUV olmak üzere üç yeni EV'den ikincisi olacak.

Belirtmekte fayda var ki Eletre crossover SUV, 100 kWh'nin üzerinde pil kapasitesi ve 600 beygir gücüyle geçen yıl resmi olarak tanıtıldı. Elektriğe geçiş, Lotus'un zayıflayan satış rakamlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir proje olarak gözüküyor. Zira otomobil üreticisi, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 62 düşüşle yalnızca 576 otomobil sattı. Şirket ayrıca yıl içinde 145,1 milyon £ (180,9 milyon $) zarar açıkladı ve 200'den fazla kişiyi işten çıkarmayı düşünüyor.

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