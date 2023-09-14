Lösemili Kadınlar Seramik Boyayarak Moral Buldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen moral ve dayanışma programında lösemili kadınlar seramik boyayarak güzel vakit geçirdi. Programda hastalıkla ilgili bilgiler verildi ve tedavi sonrası hastalıktan kurtulan kadınlara moral verildi. Kadınlar, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği moral ve dayanışma programında lösemili kadınlar seramik boyayıp güzel vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve LÖSEV İl Temsilciliğinin "Hayat Bağları Projesi" çerçevesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı atölyelerinde lösemili kadınlar için program düzenledi. Yapılan programa lösemi tedavisi gören ve tedavi sonrası hastalıktan kurtulan kadınlar ile yakınları katıldı.

Programda kadınlara hastalıkla ilgili bilgiler verilirken, tedavilerinin ardından hastalıktan kurtulan kadınlar için pasta kesilip moral verildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı kurslarında usta öğreticilik yapan kadınlar ise katılımcılara el yapımı seramik Van kedileri hediye ederek, boyamalarını birlikte yaptı.

Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, moral ve desteğe ihtiyaç duydukları bugünlerde yanlarında olan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Program verilen ikramların ardından sona erdi. - VAN