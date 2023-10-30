Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Loreal Paris markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Loreal Paris İsrail malı mı? Loreal Paris hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Loreal Paris İsrail malı mı? Loreal Paris hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Loreal Paris İsrail malı mı? Loreal Paris hangi ülkenin, kimin markası?

LOREAL PARİS HANGİ ÜLKENİN MALI?

L'Oréal Group, Dünya'nın en büyük kozmetik ve güzellik şirketidir. Fransa'da Paris banliyösünde kayıtlı ofisi ve merkez ofisi ile Clichy, Hauts-de-Seine'de bu kozmetik alanında faaliyetlerini geliştirmektedir. Dünyanın en büyük kozmetik şirketidir ve alanında saç rengi, cilt bakımı, güneş kremi, makyaj, parfüm ve saç bakımına odaklanan faaliyetler geliştirmiştir. ABD'de üst nanoteknoloji'ye en çok yatırım yapan ve bu konuda en çok patenti elinde bulunduran bir şirkettir. Kurucusu 1907 yılında "halesi" adında bir saç boyası formülü geliştiren Eugène Schueller adında genç bir Fransız kimyagerdi.

L'Oréal; Clarisonic, Drakkar Noir, Kérastase, L'Oréal Professionnel, Lancôme, Magic Shave, NYX Cosmetics, Pureology, Redken, Shu Uemura, Urban Decay, Kiehl's, Maybelline, Vichy kozmetik, Garnier, Helena Rubinstein, Ralph Lauren, Giorgio Armani Parfums, Biotherm, Cacharel, CeraVe, SkinCeuticals, Kerastase, La Roche-Posay gibi markaları da bünyesinde bulunur. İsviçre çikolata firması Nestlé, bu şirketin en büyük ikinci ortağıdır. Brand Finance'in düzenlemiş olduğu en iyi 50 kozmetik markası listesinde ikinci sıradadır.

Jean-Paul Agon, L'Oréal'in başkanı ve Nicolas Hieronimus ise icra kurulu başkanı'dır. Dünyanın en zengin kadını Françoise Bettencourt Meyers ve Paul Bulcke, yönetim kurulu başkan yardımcılarıdır.