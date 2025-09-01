Lookman Galatasaray'a geliyor mu, Ademola Lookman Galatasaray'la anlaştı mı?

Galatasaray'da transfer döneminin son saatlerine yaklaşılırken hareketli dakikalar yaşanıyor. Taraftarın merak ettiği en önemli soru ise Ademola Lookman'ın sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği.

Sarı kırmızılı kulüpte gelen tepkilerin ardından transfer gündemi hızla değişti ve peş peşe yeni gelişmeler ortaya çıktı. Gözler, Ademola Lookman'ın Galatasaray'la anlaşma ihtimaline çevrilmiş durumda.

LOOKMAN GALATASARAY'A GELİYOR MU?

Galatasaray muhabiri Yakup Çınar, Yeni Açık Youtube kanalında sarı kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

GALATASARAY LOOKMAN İLE ANLAŞTI

Çınar'ın aktardığına göre Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile anlaşmaya vardı. Oyuncu da Galatasaray'a gelmeye istekli. Sürecin ilerleyebilmesi için kulüpler arasındaki görüşmelerin yoğunlaşması gerekiyor.

TRANSFERİN KİLİDİ BARİŞ ALPER

Galatasaray'ın transfer stratejisinde Barış Alper Yılmaz belirleyici rol oynuyor. Eğer Barış Alper satılırsa Lookman transferi için masadaki görüşmeler hız kazanacak.

ATALANTA'NIN BEKLENTİSİ 40-45 MİLYON EURO

Atalanta, Ademola Lookman için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. İtalyan ekibinin beklentisinin 40-45 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

BARIŞ ALPER'E 40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan'dan 40 milyon Euro'luk teklif geldi. Oyuncunun menajerleriyle şu an toplantı halinde olunduğu ve transfer sürecinin önümüzdeki saatlerde netleşeceği ifade ediliyor.

Osman DEMİR
