Lookman Galatasaray'a geliyor mu?

Lookman Galatasaray'a geliyor mu?
Güncelleme:
Form grafiğini yükseltmek isteyen Galatasaray, hücum hattına dinamik bir isim kazandırmayı planlıyor. Teknik ekibin raporu doğrultusunda Lookman öncelikli hedef olarak belirlendi ve transfer için gerekli adımlar atılmaya başlandı. Peki, Lookman Galatasaray'a geliyor mu?

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için güçlü bir hamle hazırlığında. Sarı-kırmızılı ekip, Atalanta forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yönetim, bu transferi gerçekleştirmek amacıyla yaklaşık 40 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.

LOOKMAN İÇİN DEV HAMLE

Kanat hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı transfer listesine aldı. İtalyan ekibinden ayrılmaya sıcak bakan 28 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Cimbom'un, bu transfer operasyonu için yaklaşık 40 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

PERFORMANSI DÜŞÜŞTE

Son dönemde hem kulüp başkanı hem de teknik direktörüyle sorunlar yaşayan Lookman, bu sezon çıktığı 10 maçta yalnızca 1 gol kaydetti. Tecrübeli kanat oyuncusu, Atalanta kariyeri boyunca 128 karşılaşmada görev alırken 53 gol ve 25 asistlik bir performans ortaya koydu. Nijeryalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

