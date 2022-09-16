(Londra merkezli bir film kiralama şirketinin...) Kim Milyoner Olmak İster 16 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

16 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Londra merkezli bir film kiralama şirketinin 2011'de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir?) Kim Milyoner Olmak İster 16 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Londra merkezli bir film kiralama şirketinin 2011'de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 16 EYLÜL CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

Londra merkezli bir film kiralama şirketinin 2011'de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir?

A-) Titanik

B-) Baba

C-) Esaretin Bedeli

D-) Schindler'in Listesi