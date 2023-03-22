London Lions - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? London Lions - Türk Telekom maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de London Lions - Türk Telekom oldu. Peki, London Lions - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? London Lions - Türk Telekom maçı şifresiz mi, ücretsiz izleme linki var mı? London Lions - Türk Telekom maçı canlı olarak nereden izlenir? İşte detaylar...

BC Lietkabelis - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BC Lietkabelis - Bursaspor maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

22 Mart 2023 bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok basketbol maçı oynanacak. Peki, London Lions - Türk Telekom basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? London Lions - Türk Telekom maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

LONDON LİONS - TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

London Lions - Türk Telekom Eurocup basketbol maçı 22 Mart 2023 Çarşamba yani bu akşam saat 22:30 'da başlayacak.

LONDON LİONS - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

London Lions - Türk Telekom maçını Bilyoner TV, TRT Spor Yıldız ve TRT Spor 2 üzerinden izleyebilirsiniz.

LONDON LİONS - TÜRK TELEKOM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Londra'da, Copper Box Arena Stadyumu'nda oynanacak.