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LoL URF ne zaman gelecek 2024?

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Ülkemizde ve dünyada ve en çok oynanan oyunlardan biri olan LoL oyununda URF modu tüm kullanıcılar tarafından merakla beklenmektedir. Belirli bir süre yayında olacak bu modun ne olduğu merak ediliyor. Peki, Lol URF ne zaman gelecek 2024?

10 Ocak'ta Çağrı, Afet ve Savaşçılar isimli yeni sezon için özel bir sinematik videonun yayınlanacağı League of Legends aynı zamanda 15. yılını da kutlamaya hazırlanıyor. Henüz bu konuda çok fazla detay verilmese de Ekim 2024 itibari ile büyük sürprizlerin LoL oyuncularını beklediği de şimdiden belirtilmiş. Peki, LoL URF ne zaman gelecek 2024?

LOL URF NE ZAMAN GELECEK 2024?

10 Ocak'ta Çağrı, Afet ve Savaşçılar isimli yeni sezon için özel bir sinematik videonun yayınlanacağı League of Legends aynı zamanda 15.uılını da kutlamaya hazırlanıyor. Henüz bu konuda çok fazla detay verilmese de Ekim 2024 itibari ile büyük sürprizlerin LoL oyuncularını beklediği de şimdiden belirtilmiş.

Sadece bir süreliğine gelecek olan bu Lol urf modu için araştırmalar hızlanmış durumda. Kısıtlı değil, kısa süreli geleceği lol tarafından duyulan, LOL URF modunun, oyunun ilerleyen süreleri için de kritik bir önemi olduğu söyleniyor.

Oyunun yapısında herhangi bir sorun çıkarmaması halinde URF modu 28 Ekim (bugün)- 12 Kasım tarihlerinde sınırsız urf hizmeti olarak aktif hale getirilecek.URF modunun bugün gün içerisinde yayında olması oyuncular tarafından bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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