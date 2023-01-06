League of Legends çöktü mü yanıtının cevabı merak edildi. Bazı kullanıcılar oyuna girerken hata alabiliyor. Peki, LoL çöktü mü? League of Legends 6 Ocak oyuna giriş yapılmıyor mu? League of Legends sunucuları çöktü mü? İşte detaylar...

League of Legends (kısaca LoL, Türkçe anlamı: Efsaneler Ligi), Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. LoL oynamak isteyenler bazı problemlerle karşılaşıyor. Peki, LoL çöktü mü? League of Legends 6 Ocak oyuna giriş yapılmıyor mu? League of Legends sunucuları çöktü mü?

LOL ÇÖKTÜ MÜ?

LOL uygulamasında çok sayıda kullanıcı teknik problem yaşadığını iletti. Oyun hakkında gelen hatalar sonucu hata verilerinde artış gözlendi. İşte hata durum raporu.

Downdetector

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.