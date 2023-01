LoL çöktü mü? 24 Ocak LoL giriş ekranı neden açılmıyor? League of Legends oyuna giriş yapılmıyor mu? LoL sunucuları çöktü mü, oyna butonu neden yok?

League of Legends çöktü mü yanıtının cevabı merak edildi. Bazı kullanıcılar oyuna girerken hata alabiliyor. Peki, LoL çöktü mü? League of Legends 24 Ocak oyuna giriş yapılmıyor mu? League of Legends sunucuları çöktü mü? İşte detaylar...

League of Legends (kısaca LoL, Türkçe anlamı: Efsaneler Ligi), Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. LoL oynamak isteyenler bazı problemlerle karşılaşıyor. Peki, LoL çöktü mü? League of Legends 24 Ocak oyuna giriş yapılmıyor mu? League of Legends sunucuları çöktü mü? LoL çöktü mü? LoL giriş ekranı neden açılmıyor? League of Legends 24 Ocak oyuna giriş yapılmıyor mu? LoL sunucuları çöktü mü, oyna butonu neden yok?

LOL ÇÖKTÜ MÜ?

LOL oyununda çok sayıda kullanıcı teknik problem yaşadığını iletti. Oyun hakkında gelen hatalar sonucu hata verilerinde artış gözlendi. İşte hata durum raporu.

Downdetector

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fakat bugün (24 Ocak 2023) Riot Games LoL'ün kaynak kodlarının sızdırıldığını açıklamıştı. Hack olayının ardından oyunda bazı kullanıcılar ana giriş ekranına ulaşamadı. Bizzat Haberler.com ekibimiz tarafından oyuna giriş yapıldığında ana ekranın gelmediğini görüyoruz. Problemin kısa süre içerisinde çözüleceği söyleniyor.