Lokman Kılıç kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Lokman Kılıç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Lokman Kılıç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Lokman Kılıç kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Lokman Kılıç nereli? Detaylar haberimizdedir…

LOKMAN KILIÇ KİMDİR?

Lokman Kılıç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.