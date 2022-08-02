Lokman Hekim Üniversitesi Ücretleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lokman Hekim Üniversitesi Ücretleri

Lokman Hekim Üniversitesi Ücretleri

Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Lokman Hekim Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

 - Güncelleme:

Lokman Hekim Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Lokman Hekim Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Lokman Hekim Üniversitesi ücretleri...

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Lokman Hekim Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

Lokman Hekim Üniversitesi Ücretleri

Lokman Hekim Üniversitesi Ücretleri

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

  • Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))
  • Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
  • Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Eczacılık (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli))
  • Eczacılık (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (Burslu))
  • Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
  • Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
  • Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Rekreasyon (%50 İndirimli) ( Spor Bilimleri Fakültesi)
  • Rekreasyon (Burslu) ( Spor Bilimleri Fakültesi)
  • Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) ( Spor Bilimleri Fakültesi)
  • Spor Yöneticiliği (Burslu) ( Spor Bilimleri Fakültesi)
  • Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))
  • Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
  • Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
  • Tıp (İngilizce) (Burslu)(Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Lokman Hekim Üniversitesi Gündem - ADV Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title