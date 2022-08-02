Lokman Hekim Üniversitesi Ücretleri
Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Lokman Hekim Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
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Lokman Hekim Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Lokman Hekim Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Lokman Hekim Üniversitesi ücretleri...
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Lokman Hekim Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Eczacılık (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli))
- Eczacılık (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (Burslu))
- Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Rekreasyon (%50 İndirimli) ( Spor Bilimleri Fakültesi)
- Rekreasyon (Burslu) ( Spor Bilimleri Fakültesi)
- Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) ( Spor Bilimleri Fakültesi)
- Spor Yöneticiliği (Burslu) ( Spor Bilimleri Fakültesi)
- Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu)(Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))