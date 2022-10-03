Lokma tatlı tarifi! Masterchef Lokma nedir, nasıl yapılır? Lokma için gerekli malzemeler nelerdir? Lokma hangi yöreye ait?

Masterchef 3 Ekim yarışmasında şefler tarafından Lokma yapılması istendi. Peki Masterchef Lokma nasıl yapılır? Lokma için gerekli malzemeler nelerdir? Lokma tatlı tarifi! Lokma nasıl yapılır? Lokma tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Lokma tarifi oldu. Peki en güzel Lokma tatlı tarifi nasıldır? Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma için gerekli malzemeler nelerdir? Lokma nasıl yapılır? Lokma için gerekenler neler?

LOKMA NEDİR?

Lokma, un, maya, tuz ve şekerle hazırlanan hamurun, sıvı yağda kızartılmasıyla hazırlıp koyu kıvamlı şerbetle tatlandırılarak servisi yapılan bir Türk tatlısıdır. İzmir Lokması adıyla coğrafi işaret almıştır.

LOKMA KÖKENİ NEDİR?

Lokma kelimesi bir ağız, bir yudum, bir parça yemek anlamına gelen Arapça'daki "lukma" kelimesinden gelmiştir. Lokmanın bir çeşidi olan bugün Arap kültüründe varolan "kadı lokması" El-Bağdadi tarafından 13. yüzyılda tarif edilmiştir. Kaynağı Osmanlı Sarayı'na da dayanmakla birlikte halk arasında da yapımı yaygınlaşmıştır.

LOKMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

4 Su bardağı un

2 Çorba kaşığı yaş maya

1 Çorba kaşığı toz şeker

1Çay kaşığı tuz

2 Su bardağı zeytinyağı

Şurup:

3 Su bardağı toz şeker

3 Su bardağı su

1 Çorba kaşığı limon suyu

1 Çorba kaşığı gül suyu (istenirse)

LOKMA NASIL YAPILIR? LOKMA TARİFİ

Lokma hamuru sol avuç içerisine alınır. Sıkılarak baş parmak ile işaret parmağı arasından fındıktan biraz büyük bir hamur çıkarılır. Bu hamur yağa batırılmış tatlı kaşığı ile alınır. Derin bir tavada ısıtılmış yağa bırakılır. Sallayarak pembeleşinceye kadar kızartılır.

Kızaran lokmalar kevgirle çıkartılarak soğuk şuruba konur. Şurubu çeken lokmalar servis tabağına alınır.