Loki 2. sezon ne zaman? Loki 2. sezon hangi platformda?
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Diziseverlerin merakla bekediği LOki'nin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Loki dizisinin 2. sezonundan bir fragman yayınlandı. Peki, Loki 2. sezon ne zaman? Loki 2. sezon hangi platformda?
Loki dizisinin 2. sezonundan bir fragman yayınlanması sonras
LOKİ KONUSU NE?
Loki, Marvel evreninin en ünlü kahramanlarından Loki'nin hikayesini ekrana taşıyor. Avengers: Endgame'de yaşananlardan sonrasının ele alındığı dizide Fesatlık Tanrısı Loki'nin maceralarına odaklanılıyor.ı diziseverler heyecanla yeni bölümleri beklemeye başladı. Peki, John Krasinski var mı, yeni oyuncular kimler?
LOKİ 2. SEZON NE ZAMAN?
Loki dizisinin 2. sezonu yakında izleyici ile buluşacak.
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