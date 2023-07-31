Loki 2. sezon ne zaman? Loki 2. sezon hangi platformda?

Diziseverlerin merakla bekediği LOki'nin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Loki dizisinin 2. sezonundan bir fragman yayınlandı. Peki, Loki 2. sezon ne zaman? Loki 2. sezon hangi platformda?