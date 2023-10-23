Lokal anestezi, vücudun belirli bir bölgesinde hissi kesmek için kullanılan bir işlemdir. Anestezi, hastanın rahatsızlık veya acı hissetmemesini sağlar. Peki, Lokal anestezi nedir, nasıl alınır? Lokal anestezi kaç saat sürüyor? İşte detaylar...

Lokal anestezi, tıbbi işlemler sırasında ağrı ve rahatsızlık hissini azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılan bir tür anestezi yöntemidir. Bu tıbbi uygulama, birçok cerrahi prosedürün daha konforlu ve güvenli hale gelmesini sağlar. İşte, lokal anestezi hakkında bilmeniz gerekenler: Genellikle cerrahi müdahaleler, diş tedavileri ve diğer tıbbi prosedürler sırasında uygulanır. Lokal anestezi, genel anesteziden farklı olarak, hasta bilincini kaybetmez ve sadece belirli bir bölge uyuşturulur. Peki, Lokal anestezi nedir, nasıl alınır? Lokal anestezi kaç saat sürüyor? Detaylar haberimizde...

LOKAL ANESTEZİ NEDİR?

Lokal anestezi, anesteziyolojik ilaçların belirli bir bölgeye veya vücut bölgesine uygulandığı bir tür anestezi türüdür. Bu ilaçlar, ağrı ve ağrı uyarılarının sinirler tarafından iletilmesini engeller, böylece hasta prosedür sırasında acı hissetmez. Lokal anestezi, genellikle cerrahi işlemlerde, diş tedavilerinde, cilt biyopsilerinde ve çeşitli tıbbi müdahalelerde kullanılır.

LOKAL ANESTEZİ NASIL UYGULANIR?

Lokal anestezi, uzman bir sağlık profesyoneli tarafından uygulanır. İşlem öncesi, hastanın tıbbi geçmişi ve ilaç alerjileri dikkate alınır. Lokal anestezi ilacı, cildin altına veya belirli bir bölgesine enjekte edilebilir. Ayrıca, sprey veya krem formunda da kullanılabilir. Anestezi uygulandıktan sonra, hasta belirli bir süre boyunca ağrı veya acı hissetmeyecektir.

LOKAL ANESTEZİ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Lokal anestezinin etkisi, kullanılan ilacın türüne, dozajına ve uygulama bölgesine bağlı olarak değişebilir. Genellikle lokal anestezi, prosedürün türüne ve süresine uygun olarak seçilir. Örneğin, diş çekimi sırasında kullanılan lokal anestezi genellikle 1 ila 2 saat sürerken, cilt biyopsisi veya basit cerrahi müdahaleler için kullanılan anestezi etkisi daha kısa sürebilir. İlaç etkisini kaybetmeye başladığında, hasta tekrar ağrı hissetmeye başlar.