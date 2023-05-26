Eski milli rallici Burcu Çetinkaya'nın da mücadele ettiği Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi, İtalya'da başladı.

Varzi kentinde bugün dünyanın önde gelen rallicileriyle antrenmanlara katılan Burcu Çetinkaya, Mini R4 ile 1600cc motora sahip, dört çekişli, performansı Rally2'ye yakın aracının performansını ölçümlediğini belirtti.

Tekrar İtalya'da bir rallide yarışmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Burcu Çetinkaya, "Antrenmanlar da çok heyecan vericiydi, 5 yıldır ralliye çıkmamıştım. Tekrardan güçlü ve farklı bir arabayla yarışmak güzel. Mini R4 ile 1600cc motora sahip ve dört çekişli bir araç, hoşuma gitti. Ben de bu otomobili daha fazla keşfedeceğim, tatlı, sevimli ve güçlü bir araç, umarım yarışı biz kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Varzi'deki ralli, asfalt zeminde yarın yapılacak yarışın ardından ödül töreniyle sona erecek.