Loco Moco tarifi nedir? MasterChef Loco Moco nasıl yapılır?

MasterChef All Star'da bugün omlet tarifleri yapılıyor. Şefler yarışmacılara görevler verdi ve her yarışmacı rakibiyle eşleşerek düello yaptı. Peki, Loco Moco tarifi nedir? Loco Moco nasıl yapılır? İşte, detaylar…

MAsterChef'te bugün düello günü Yumurta tariflerinin damga vurduğu gecede omletler öne çıktı. En çok da Loco Moco tarifi dikkat çekti. Peki, Loco Moco tarifi nedir? Loco Moco nasıl yapılır?

LOCO MOCO TARİFİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Loco moco, konserve sığır eti, yumurta ve Kuzey Amerika'da çok popüler olan "sos sosu" adı verilen kalın bir sos sosu ile yapılan geleneksel bir Hawai yemeğidir. Pirinçle servis edilen loco moco, yapımı kolay ve her şeyden önce çok lezzetli eksiksiz bir yemek tarifi! Konserve sığır eti sevmiyorsanız, işte kıyma bazlı loco moco için eşit derecede lezzetli bir tarif.

İçindekiler

Kıyılmış biftek için

• ½ doğranmış soğan

• 1 yemek kaşığı yağ

• 100 gr sucuk eti

• 200 gr kıyma

• 20g panko_ _

• 1 yumurta

• 2 yemek kaşığı süt

• 1 çay kaşığı Worcestershire sosu

• Tuz ve biber

Mantar sosu için

• ½ doğranmış soğan

• 100 gr rehidre shiitake mantarı, ince doğranmış

• 35cl et suyu

• 1 çay kaşığı Worcestershire sosu

• 1 çay kaşığı soya sosu

• Tuz ve biber

• 1 yemek kaşığı mısır nişastası

• 1 yemek kaşığı su

Sunum

• 1,5 su bardağı pişmiş Japon pirinci

• 4 sahanda yumurta

• 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

Hazırlık

1. Kızgın yağda bir soğanı birkaç dakika soteleyin. Kitaba.

2. Sosu hazırlayın: Bir tencerede mantarları birkaç dakika kızartın. Soğanın yarısını ekleyin ve karıştırın. Et suyu, Worcestershire sosu, soya sosu ekleyin ve karıştırın. Gerekirse tuz ekleyin ve karabiberle tatlandırın.

3. Nişastayı suda eritip sosa ekleyin. Birkaç dakika koyulaşmasına izin verin ve bir kenara koyun.

4. Kıymayı hazırlayın: Bir salata kasesinde tüm malzemeleri karıştırın. Eşit büyüklükte iki topa bölün, ardından bir biftek oluşturmak için düzleştirin. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Her iki tarafta birkaç dakika sıcak bir tavada pişirin.

5. Sosu: Pirinci derin bir tabağa dökün ve bifteği üstüne yerleştirin. Birkaç kaşık mantar sosu ekleyin ve sahanda yumurta ve birkaç kıyılmış maydanoz yaprağı ile bitirin.