TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Loco Moco pilavı yapıldı. İzleyiciler, Loco Moco pilavı tarifini araştırmaya başladı. Peki, Loco Moco nedir, nasıl yapılır? MasterChef Loco Moco tarifi ve yapılışı! Loco Moco nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde dünyadan pilav yemekleri yapıldı. Peki, Loco Moco nedir, nasıl yapılır? MasterChef Loco Moco tarifi ve yapılışı! Loco Moco nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

LOCO MOCO NASIL YAPILIR?

Loco moco, Hawaii mutfağında bir yemektir. Geleneksel olarak bir hamburger köftesi, kızarmış yumurta ve kahverengi sos ile tepesinde beyaz pirinçten oluşmaktadır. Bununla birlikte birçok çeşidi olup biber, domuz pastırması, jambon, spam, kalua domuz eti, Portekiz sosisi, teriyaki sığır eti, teriyaki tavuğu, mahi-mahi, karides, istiridye ve diğer etleri de içerebilmektedir