David Lloyd George Britanyalı siyasetçidir ve 1916-1922 arasında başbakanlık yapmıştır. Peki, Lloyd George neden istifa etti? Lloyd George İktidardan nasıl düştü? İşte Lloyd George istifası hakkında merak edilmekte olan tüm detaylar!

Liberal Parti'den seçilen son başbakan olan Lloyd George, I. Dünya Savaşı boyunca ülkesini yönetti, savaş sonrasında Avrupa'nın yeniden şekillenmesinde baş rolü oynadı. Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalama siyasetini destekledi, Türk Kurtuluş Savaşı süresince Britanya hükûmetini idare etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına neden olan Türklere karşı açılmış savaşın baş mimarı oldu. Peki, Lloyd George neden istifa etti? Lloyd George İktidardan nasıl düştü? İşte Lloyd George istifası hakkında merak edilmekte olan tüm detaylar!

LLOYD GEORGE NEDEN İSTİFA ETTİ?

1922 Eylül'ünde çıkan Çanakkale Krizi (the Chanak Affair) Lloyd George'un başbakanlığının sonunu getirdi. İzmir'in kurtuluşundan sonra Fahrettin Altay komutasındaki Türk süvari kolordusu Çanakkale Boğazı üzerinden İstanbul'a yöneldiler. Türk ordusu, Çanakkale'de bulunan İngiliz kuvvetlerine bir ültimatom vererek geçit hakkı istemişti. Bunun üzerine bölgede bulunan Fransız birlikleri Fransa Başbakanı'nın emriyle geri çekildiler.