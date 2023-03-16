İslam alemi için önemli üç ayladan biri olan Ramazan ayına başlamasına sayılı günler kaldı. Vatandaşların Ramazan için hazırlıkları hız kazandı. Vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya koyuldu. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman bitecek? İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ramazan İmsakiyesi 2023 ile ilk iftar günü ve saati araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazana sayılı günler kaldı. Vatandaşlar sahur ve iftar saatlerinin araştırması hız kazandı. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman bitecek? İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Detaylar haberimizde...

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULCAK?

Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi 'ne göre ilk iftar 23 Mart Perşembe günü yapılacak. Buna göre ilk sahura da 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Akıllardaki bir diğer soru ise Ramazanın bu ay kaç gün süreceği. Her sene gün sayısı değişiyor. ''2023 ramazan kaç gün sürüyor'' sorusunun bu yıl yanıtını veriyoruz. Bu sene Ramazan 29 gün sürüyor. 23 Mart 2023 günü başlayan ramazan 20 Nisan 2023 Perşembe günü bitecek.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINCAK?

2023 Ramazan ayı ilk teravih namazı da 22 Mart Çarşamba akşamı saat 21.53'de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden il il sahur, iftar ve teravih vakitleri paylaşıldı. Buna göre İstanbul'da 23 Mart 2023 Perşembe günü imsak vakti 05:31 olacak. İlk iftar da 19:25'te açılacak. Ankara'da imsak vakitti 05.17 olacak. İlk iftar da19.10 da olacak.

RAMAZAN NEDİR?

İslam dininin 5 temel esaslarından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır. Bu ayın önemlerinden biri de birleştirici ve barıştırıcı olmasıdır. Ramazan ayında kimse birbirine dargın kalamaz.

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