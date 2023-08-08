Ljubljana golü neden iptal edildi. Nelsson gol iptali pozisyonu faul mü?

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaşıyor. Maçı izleyenler Lubliana golü neden iptal edildi. Nelsson gol iptali pozisyonu faul mü merak etti.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya konuk oluyor. Sporseverler maçı takip ederken Ljubljanagolü neden iptal edildi. Nelsson gol iptali pozisyonu faul mü araştırıldı. Peki, Lubliana golü neden iptal edildi.

LJUBLİANA GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ.

Maçın 20. dakikasında Ljubljana'nın attığı gol iptal edildi. Hakem Nelsson'a faul yapıldığına hükmetti.