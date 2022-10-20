Liz Truss neden istifa etti? Liz Truss istifa mı etti?

İngiltere'de 44 gün önce yeni hükümet kurulmuş ve Liz Truss başbakan olarak göreve başlamıştı. Ancak ülkedeki gidişat, yeni hükümetle de düzelmedi, kriz ve kaos günden güne büyümeye devam etti. Ajanslara düşen son haberlerin ardından Liz Truss istifa mı etti? Lizz Truss neden istifa etti? Soruları gündeme geldi.

Liz Truss neden istifa etti? İngiltere'de 44 gün önce yeni hükümet kurulmuş ve Liz Truss başbakan olarak göreve başlamıştı. Ancak ülkedeki gidişat, yeni hükümetle de düzelmedi, kriz ve kaos günden güne büyümeye devam etti. Ajanslara düşen son haberlerin ardından Liz Truss istifa mı etti? Liz Truss neden istifa etti? Soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

LIZZ TRUSS NEDEN İSTİFA ETTİ?

44 gün önce göreve gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti. Göreve başladığı günden beri ekonomik krizle ve bakanların art arda istifasıyla sınanan Truss, "Kararımı Kral Charles'a bildirdim. Halefim seçilene kadar görevde kalacağım" dedi.

EKONOMİ POLİTİKASI KARARI ONA OLAN GÜVENİ SARSTI

Truss, başbakan sıfatıyla verdiği ve oldukça da kısa sayılabilecek ilk demecinde ulusal ekonomik sorunları merkeze aldı. Ülke çapında daha fazla istihdam oluşturmaya ve yatırıma ihtiyaç olduğunu, ekonomik reformlar ve vergi indirimleri üzerinden ekonomik büyüme sağlamayı hedeflediğini belirterek, enerji faturalarıyla başa çıkmak ve enerji arzının güvenliğini sağlamak için harekete geçeceğini söyledi. Ancak Truss'ın piyasalarda büyük çalkantıya yol açan ekonomi politikasından "U dönüşü" yapması, ülkede Başbakan'a olan güvenin sarsılmasına sebep oldu.

MALİYE BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından istifası istenen Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirildi. Kwarteng, Twitter'dan paylaştığı ve Liz Truss'a hitaben yazdığı mektubunda, görevinden alındığını doğruladı. Maliye Bakanı olarak görev yapmanın bir onur olduğunu dile getiren Kwarteng, "Başarınız bu ülkenin başarısıdır ve size iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı. Böylelikle, 38 gün görevde kalan Kwarteng, "İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı" oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE GÖREVİ BIRAKTI

Bu sabah da Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Braverman görevini bıraktığını duyurdu. Braverman, Twitter'dan paylaştığı istifa mektubunda, kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Suella Braverman, "Hata yapmamış gibi davranmak, yaptığımızı herkes göremiyormuş gibi devam etmek ve her şeyin sihirli şekilde düzeleceğini ummak ciddi bir siyaset değildir. Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum." ifadesine yer verdi. Mektubunda, ayrıca, Truss hükümetinin gidişatı hakkında endişeleri olduğunu vurgulayan Braverman, hükümetin seçmenlere vaatlerini yerine getirmediği değerlendirmesinde bulundu.

GÖREVİ BIRAKTI

Truss ise yaşanan kaosun devam etmesi üzerine bugün kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Görevinden istifa ettiğini belirten Truss, "Kararımı Kral Charles'a bildirdim. Bu sabah 1922 Komitesi başkanı Sir Graham Brady ile görüştüm. Önümüzdeki hafta içinde tamamlanacak bir liderlik seçimi olacağına karar verdi. Bu, mali planlarımızı gerçekleştirme ve ülkemizin ekonomik istikrarını ve ulusal güvenliğini koruma yolunda kalmamızı sağlayacaktır. Halefim seçilene kadar Başbakan olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.