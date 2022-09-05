İngiltere'de 7 Temmuz'da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerine geçen isim belli oldu. Liz Truss kimdir? Liz Truss kaç yaşında? İngiltere başbakanı kim?

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından yeni başbakan Liz Truss oldu. Başbakan adaylarından Rishi Sunak 60,399 oy alırken Truss 81,326 oy aldı. Peki, Liz Truss kaç yaşında? İngiltere başbakanı kim? Liz Truss kimdir?

LİZ TRUSS KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Temmuz 1975

(47yaşında),

Oxford, Birleşik Krallık

Elizabeth Mary Truss (d. 26 Temmuz 1975), en çok 2021'den beri Dışişleri Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz Muhafazakâr siyasetçi.

Truss, Muhafazakâr Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükûmetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı.